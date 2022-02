DI BARI (vice all. Fidelis Andria): “Meritavamo di più. Catania bella squadra ma non ricordo grandi occasioni…”

Vito Di Bari, vice allenatore della Fidelis Andria, fotografa così l’1-1 maturato contro il Catania:

“Ringrazio i ragazzi perchè ho trovato un gruppo disponibile, ho avuto solo 24 ore di tempo per preparare le gara e proporre le mie idee. Da questo punto di vista sono stati grandi, a prescindere dalla partita e dal risultato. La società ha vissuto ore non facili, abbiamo dato veramente tutto. Grazie al club ed al gruppo squadra in particolare. Ho voluto cambiare qualcosa tatticamente passando alla linea difensiva a quattro. Nel primo tempo siamo andati oltre le mie aspettative creando tanto e lavorando bene sulle catene, meritavamo e dovevamo fare il secondo gol. Nella ripresa c’è stato un calo. Bisogna capire se è un problema di tipo mentale, perchè si verifica spesso nel corso della stagione. Può capitare di prendere gol ma le partite continuano, bisogna avere la forza di riprenderle. Specialmente dai nuovi mi aspetto una ventata di freschezza”.

“Sono un pò dispiaciuto perchè quando fai un primo tempo così… se il tiro di Gaeta fosse entrato secondo me sarebbe stata un’altra partita, ma affrontavamo pur sempre un avversario di tutto rispetto, una bella squadra che gioca calcio, che ci ha messo in difficoltà sugli esterni anche se non ricordo grandi occasioni da parte loro. Meritavamo noi qualcosina in più rispetto al Catania, soprattutto nel primo tempo. Questo deve essere un nuovo inizio per la Fidelis Andria. Ho lavorato soprattutto sulla mente, perchè la testa fa tutto nella vita e nel calcio. Ho cercato di portare il mio entusiasmo e di liberare mentalmente i ragazzi. C’è da lavorare, ma sono contento della risposta della squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***