SERIE C – Top 11 21/a giornata: inserito anche Greco

La redazione di tuttoc.com, noto portale specializzato sulla Serie C, stila la consueta Top 11 della giornata di campionato recentemente disputata in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, spazio anche per il centrocampista del Catania Jean Freddi Greco. In merito alla sua prestazione offerta in quel di Andria, si legge: “Altro match di sostanza per il giovane centrocampista. Sua l’invenzione che porta alla rete di Russotto”. E’ evidente che Greco attraversi un eccellente stato di forma. Il Catania avrà bisogno anche delle sue qualità per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Questa, nel dettaglio, la Top 11 della 21/a giornata scelta:

4-3-3

Emanuele Zamarion (Campobasso)

Raffaele Pucino (Bari)

Stefano Scognamillo (Catanzaro)

Tiago Goncalves (ACR Messina)

Emanuel Ercolano (Latina)

Dimistrios Sounas (Catanzaro)

Jean Freddi Greco (Catania)

Giovanni Tchetchoua (V. Francavilla)

Gennaro Borrelli (Monopoli)

Luigi Cuppone (Potenza)

Riccardo Maniero (Avellino)

Allenatore Piero Braglia (Avellino)

