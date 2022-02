STAMPA PUGLIESE: “Il palo nega il raddoppio all’Andria e regala il pari al Catania. Baldini, Russotto mossa vincente. Punto che muove la classifica”

Vediamo come la stampa pugliese fotografa l’1-1 che Fidelis Andria e Catania hanno conseguito allo stadio “Degli Ulivi” affidandoci all’analisi di alcune testate.

I colleghi di andriaviva.it parlano di “punto che serve a poco per la classifica, ma utile comunque per ripartire dopo la sconfitta col Campobasso. I biancazzurri confermano il tabù tra le mura amiche, dove in campionato hanno vinto solo una volta (1-0 alla Turris il 24 ottobre)”. Andando nello specifico sulla partita sottolineano come il palo colpito da Gaeta nel primo tempo sia “il quarto legno della Fidelis in tre partite di campionato disputate nel nuovo anno”, rilevando poi il forcing etneo nella ripresa che paga al 55′ “grazie a una splendida giocata di Greco che si libera di un avversario e serve al centro Russotto che calcia di prima intenzione, palo interno e gol per il pareggio ospite. Si rivela vincente la mossa del tecnico Baldini che ha inserito l’attaccante al 30′”. “Poco spettacolo nel secondo tempo, con le due squadre che in poche circostanze riescono a giocare nell’area avversaria, soprattutto la Fidelis. I biancazzurri non riescono a sfruttare qualche situazione in ripartenza, e nel finale di gara è la compagine ospite ad insistere maggiormente per cercare la vittoria ma senza produrre occasioni. Le due squadre si dividono la posta in palio e ripartono al trotto dopo le rispettive sconfitte di tre giorni fa”.

Andrialive.it sottolinea il fatto che siano state “ore concitate in casa Andria: la sconfitta (l’ennesima) interna contro il Campobasso, le pesanti dichiarazioni di Mister Ginestra nel post partita e la conseguente contestazione della tifoseria, che ha chiesto -e ottenuto- l’esonero del tecnico nativo di Pozzuoli”. Arrivando all’esordio in panchina col Catania del duo Di Leo-Di Bari a cui è stata affidata (almeno momentaneamente) la squadra, che è “nel segno della discontinuità tattica” visto che l’Andria passa dal consueto 3-5-2 ad un inedito 4-3-1-2″. Leggiamo in particolare che la Fidelis “contiene le avanzate degli etnei e prova a rendersi pericolosa in ripartenza”. Poi, nel corso della seconda frazione, “prevale l’equilibrio, le due squadre si dividono la posta in palio. La Fidelis conquista un punto che muove la classifica e interrompe la lunga striscia di sconfitte consecutive tra le mura amiche”.

Tele Sveva, invece, mette in risalto la reazione tanto attesa della Fidelis Andria al cospetto di “un Catania uscito benino dal mercato di riparazione”, con quasi nessun pezzo pregiato ceduto e che “lotta per la salvezza sul campo e dal punto di vista societario”. I padroni di casa vengono ritenuti accorti e molto propositivi, compatti ma la partita cambia quando fa il suo ingresso in campo Russotto parlando di “mossa vincente di Baldini”. “Il palo aveva negato la gioia del raddoppio ai biancazzurri, il palo regala il pari al Catania”, in occasione dell’1-1 di Russotto. “La gara di fatto finisce qui. Gli ospiti manovrano con più insistenza la palla, la Fidelis sente il peso dei risultati negativi e del doppio impegno ravvicinato anche se prova qualche interessante ripartenza, rimasta però solo potenziale”.

