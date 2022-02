PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Mister, che succede? Fate cerchio, riacquisite smalto e concentrazione. Non molliamo la presa”

Dopo l’1-1 maturato sul campo della Fidelis Andria su i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, non commenta con soddisfazione il punto conseguito:

“Ragazzi, mister fate cerchio, risolvete questioni irrisolte, riacquisite smalto e concentrazione. La fine del campionato è ancora lontana, non cominciate a disgregarvi. Ci vuole ancora tanta forza mentale e fisica per arrivare in fondo. Il mercato è chiuso, gli stipendi li avete, basta più distrazioni, adesso tornate ad essere voi stessi, quella banda che si è posta l’obiettivo di salvare la categoria, quella che ci ha fatto godere nel derby. Non vi si riconosce più, non sembrate gli stessi. Mister che ti succede? Due partite su due con preparazioni e schieramento in campo, totalmente sbagliati in partenza. Ci hai abituato ad altro, vogliamo altro. Serve altro. Non serve certamente snaturare una belva come Greco da terzino o da attaccante esterno”.

Tra l’altro, si legge: “Basta esperimenti, servono certezze”, “Voi tutti avete avuto il nostro supporto e lo avrete, sopratutto perché non dimentichiamo le vicissitudini e le difficoltà che ha attraversato questo gruppo. Non solo le sappiamo, ma le comprendiamo. Non è una critica, ma uno sprone per non mollare la presa sull’obiettivo che tutti noi ci siamo preposti. Quindi ricompattatevi e ritornate a essere voi stessi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***