STATISTICHE: Catania al penultimo posto per numero di clean sheet

Con il gol subito al 91′ in quel di Torre del Greco, salgono a sei le gare consecutive nella quali il Catania ha incassato almeno una rete. Tanti i motivi di questa grande fragilità difensiva che proietta il reparto arretrato etneo come terzo peggiore del girone (39 reti subite in 24 giornate ed media di 1,6 incassati per partita). Per ambire quanto prima al mantenimento della categoria, servirà migliorare la tenuta difensiva, evitando di commettere quegli errori che nel corso della stagione sono costati tanti punti. Assolutamente da modificare poi il numero stagionale di clean sheet (partite concluse senza subire reti), fermo a quota 4 dallo scorso 12 Dicembre (Catania-Palermo 2-0) e secondo peggior dato stagionale dietro solamente alla Fidelis Andria (3) ed appaiata anche all’ACR Messina, peggior difesa del torneo. Il portiere rossazzurro Andrea Sala è andato molto vicino all’inviolabilità della porta a Torre del Greco, ci riproverà sabato pomeriggio contro il Picerno.

Di seguito la classifica del Girone C per numero di gare con la porta inviolata:

Catanzaro, Palermo e Monopoli (11)

Bari, Virtus Francavilla, Avellino, Juve Stabia e Taranto (9)

Turris, Latina e Vibonese (8)

Picerno (7)

Foggia, Monterosi Tuscia e Campobasso (5)

Catania, Paganese, ACR Messina e Potenza (4)

Fidelis Andria (3)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***