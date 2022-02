TORRE DEL GRIFO: allenamento-lampo in vista della Juve Stabia

Catania già in campo a Torre del Grifo, in vista del confronto con la Juve Stabia in calendario martedì alle 14.30 al “Romeo Menti”. Due gruppi, formati in base ai minuti di gioco sommati ieri al “Massimino”, hanno svolto altrettanti programmi di lavoro: defaticamento per i rossazzurri impegnati contro il Picerno; lavoro metabolico e partitella per tutti gli altri atleti disponibili. Lunedì, rifinitura in mattinata e partenza per la Campania.

