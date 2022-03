BOSCAGLIA: “Da Catania a Palermo, triste vedere la decadenza del calcio siciliano”

“È triste vedere la decadenza del calcio siciliano, io sono siciliano doc e amo la mia terra: è triste vedere Palermo, Catania, Messina e Trapani in categorie così inferiori. Secondo me il problema è strutturale, ma non è la sede giusta per parlare di questo. La speranza è l’ultima a morire, stiamo lì ad aspettare che una siciliana torni nelle categorie che contano. Catania, Palermo, Messina meritano categorie più importanti”. Lo ha detto l’allenatore Roberto Boscaglia, ospite della decima edizione della “Palermo Football Conference”, organizzata da Conference403. Parole raccolte da mediagol.it.

