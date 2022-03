CATANIA-CAMPOBASSO: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno ufficiale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro il Campobasso, valevole per la 32/a giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.82 e 1.97; la “X” tra 3.25 e 3.62; il “2” intorno a 3.45 e 4.00. Lo scenario è quello di un confronto che vede i padroni di casa favoriti per la conquista dei tre punti, ma non bisogna sottovalutare un avversario che ha raccolto lo stesso punteggio del Catania in trasferta registrando il quarto migliore rendimento esterno del campionato (21).

