CATANIA-CAMPOBASSO: i precedenti sorridono all’Elefante, confronti anche in Serie B

Il 12 marzo 1989 il Catania ottenne la quinta vittoria contro il Campobasso, incontro coincidente anche con l’ultima occasione in cui le due squadre si affrontarono alle pendici dell’Etna in competizioni ufficiali. Decise il match Romolo Rossi, in terza serie. Fu il nono confronto tra Catania e Campobasso in terra di Sicilia. Precedenti anche in Serie B negli anni ’80 e bilancio complessivo che sorride ai colori rossazzurri, visto che la formazione dell’Elefante vanta cinque affermazioni contro l’unico acuto molisano risalente al 1988, anno in cui il Catania chiuse il campionato di C1 al 15/o posto, centrando la salvezza solo attraverso la vittoria degli spareggi con la Nocerina a Cosenza.

Tre, invece, i risultati di parità. Ultimo dei quali maturato il 16 novembre 1986, quando ai padroni di casa non bastò il calcio di rigore trasformato da Sorbello per aggiudicarsi l’intera posta. Da notare come solamente in due occasioni il Catania si è imposto con almeno due gol di scarto: nella stagione ’79/80 (2-0) e nel campionato cadetto ’85/86 (stesso risultato). Nella storia di Catania-Campobasso sono, al momento, nove i rossazzurri andati a segno: Bertini, Morra, Chiavaro, Labrocca, Ciampoli, Mandressi, Sorbello, Tesser e Rossi (una rete di marca etnea porta la firma di Argentesi, ma trattasi di autogol per il Campobasso).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 5

Pareggi: 3

Vittorie Campobasso: 1

Gol Catania: 10

Gol Campobasso: 5

Differenza reti: +5

Serie C 1977/78 Catania 1-0 Campobasso (87′ Bertini)

Serie C1 1978/79 Catania 1-1 Campobasso (25′ Alivernini, 71′ Morra)

Serie C1 1979/80 Catania 2-0 Campobasso (40′ Chiavaro, 51′ Labrocca)

Serie B 1982/83 Catania 1-0 Campobasso (59′ Ciampoli)

Serie B 1984/85 Catania 0-0 Campobasso

Serie B 1985/86 Catania 2-0 Campobasso (60′ Mandressi, 76′ Argentesi aut.)

Serie B 1986/87 Catania 1-1 Campobasso (15′ Sorbello rig., 20′ Vagheggi)

Serie C1 1987/88 Catania 1-3 Campobasso (21′ Lanci, 24′ Lanci, 49′ Tesser, 82′ Romiti)

Serie C1 1988/89 Catania 1-0 Campobasso (52′ Rossi)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***