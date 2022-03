EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, servono tanti soldi e passione. Esercizio provvisorio agonia che si allunga”

L’auspicio che si trovi una soluzione sul piano societario per il Catania, ma anche i meriti di una squadra che sta facendo tutto il possibile sul campo. Ne parla l’ex rossazzuro Giovanni Marchese, ai microfoni di tuttoc.com: “Purtroppo la seconda asta andata deserta non è stata una bella cosa per il Catania, una piazza del genere non si merita tutto questo ma un imprenditore forte che punti su questo club così importante e i suoi tifosi che ci tengono così tanto. Un imprenditore disposto a investire tanti soldi e che abbia passione per questa piazza senza guardare all’interesse proprio. Ci vorrebbe una figura del genere, speriamo che qualsiasi cosa avvenga vada a migliorare la situazione attuale. Onestamente mai mi sarei aspettato una situazione del genere. La proroga dell’esercizio provvisorio? Una speranza in più che si dà alla piazza ma nello stesso tempo è anche un’agonia che si allunga. E’ una cosa positiva ma non del tutto”.

“La squadra sta continuando a fare bene e sono contento. Stanno cercando di fare il massimo e questo gli fa onore ma è anche meglio per la loro carriera, potrebbe essere un aspetto positivo nell’eventuale disfatta rappresentata dal fallimento permettendogli di strappare dei contratti interessanti nella prossima stagione. Ovviamente questo vale solo per chi ha fatto bene, non per coloro che hanno giocato meno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***