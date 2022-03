EX ROSSAZZURRI – Legrottaglie: “Catania, meno spese in Serie D. Squadra in campo con dignità e professionalità”

“Perchè è così difficile acquistare il Catania?”. L’ex difensore rossazzurro Nicola Legrottaglie risponde così, nel corso del format di Eleven Sports ‘ParliamoC’: “Chi arriva a Catania non ha la bacchetta magica, credo che il discorso sia legato al fatto che vorrebbero prenderlo in Serie D perchè avrebbero meno spese. Secondo me anche grandi imprenditori hanno messo gli occhi sul Catania ma dietro c’è una storia particolare, Torre del Grifo… Non sarà semplice fare questa operazione. Dispiace per la piazza, per i tifosi, per questi colori importanti. Io ho giocato in Serie A col Catania, siamo arrivati ottavi, so di cosa stiamo parlando. E’ un peccato, una tristezza per me vedere la squadra in quelle condizioni ma meriti ai giocatori e a tutti coloro che ci stanno mettendo la faccia uscendo dal campo con dignità e grande professionalità perchè non è facile in una situazione del genere”, le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com.

