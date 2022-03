EX ROSSAZZURRI – Sorrentino: “Catania, speravo in una svolta. Mi auguro che qualcuno salvi capre e cavoli”

L’ex portiere del Catania Roberto Sorrentino, sempre nel cuore dei tifosi rossazzurri, è dispiaciuto nel commentare l’attuale situazione societaria alle pendici dell’Etna, in un’intervista rilasciata ai microfoni di catanialive24.it: “Rimanere nei cuori dei tifosi è una sensazione incredibilmente bella! Inoltre, essere insieme al “Mito” Vavassori (riferimento al murales del Cibali) credo sia il massimo della soddisfazione. Un amore reciproco che non potrà mai finire. Cos’ho provato dopo il fallimento? Grande amarezza e delusione. Stagioni gestite male. Pensando che Catania vive di calcio, respira calcio dalla mattina alla sera ti si stringe il cuore. In questi ultimi tempi speravo in una svolta positiva che purtroppo non c’è stata. Asta? Mi auguro che qualcuno si faccia avanti e salvi capre e cavoli. Importante è sicuramente ripartire da zero con personaggi che amano il Catania Calcio e Catania. Non so come finirà, ma in tutti modi sempre FORZA CATANIA!”.

