STATISTICHE: Catania tra le migliori difese nelle ultime cinque partite

Statistiche alla mano, quella del Catania è al momento la sesta peggiore difesa del girone C di Serie C con 41 reti al passivo. Solo ACR Messina (50), Campobasso (46), Paganese (44), Potenza (44) e Vibonese (43) hanno fatto peggio. Dato che tiene conto di tutte le gare fin qui disputate in campionato, facendo comunque registrare progressi ultimamente. Sarà un caso ma da quando il neo acquisto Filippo Lorenzini viene collocato al centro della difesa il Catania subisce molti meno gol. Negli ultimi cinque incontri, addirittura i rossazzurri vantano la terza difesa meno battuta del gruppo C (dopo Catanzaro e Virtus Francavilla) con appena 3 gol subiti. Il reparto arretrato, indubbiamente, si è registrato molto meglio grazie anche ad un centrocampo che assicura maggiore equilibrio e supporto alla linea difensiva. In questo senso si sta rivelando determinante anche l’apporto di Cataldi, apprezzato per il lavoro svolto in cabina di regia ma anche per le spiccate capacità in fase d’interdizione.

