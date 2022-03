LA SICILIA – Pinto: “Con Vibonese e Campobasso gare da non fallire. C’è fame di vittorie”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Buon momento attraversato da Giovanni Pinto, che spera in un finale di stagione in continua crescita: “Il periodo terribile l’ho vissuto a metà stagione, saltando nove gare. Rientrare in forma non è stato semplice. Un lavoro graduale che alla fine mi sta ripagando. Adesso due vittorie ci potrebbero fare allontanare dalla zona pericolosa per guardare oltre, ma questo discorso lo faremo tra un paio di settimane. Queste due gare sono in ogni caso da non fallire come atteggiamento per arrivare al risultato più importante. I calabresi hanno vinto col Taranto il recupero, per loro il match col Catania rappresenta un appuntamento fondamentale per rimontare ancora e sperare di agganciare l’Andria. Sarebbe un errore prendere sotto tono un confronto così delicato perchè nell’organico della Vibonese ci sono giocatori validi, per di più neanche noi siamo salvi. C’è fame di vittorie, di risultati importanti. Daremo il massimo finchè sarà possibile. In condizioni normali saremmo stati un gruppo da playoff e con i tifosi il legame è indissolubile, ancora più sentito e intenso rispetto al mio primo anno a Catania. Difesa più compatta? L’arrivo di Lorenzini ci ha aiutato tanto, c’è maggiore attenzione ai dettagli, abbiamo imparato dagli errori ed il rendimento è cresciuto”.

