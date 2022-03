NODO STIPENDI: i rossazzurri sperano di ricevere risposte al più presto

Spazio dedicato al comunicato ufficiale dei calciatori del Catania che chiedono un incontro ai curatori per chiarire la questione legata agli stipendi non ancora pagati di novembre e dicembre.

La Repubblica evidenzia come i giocatori non si spieghino il motivo per cui a fronte di numerose pec inviate nelle scorse settimane, i curatori (che fino ad oggi rappresentano legalmente il club rossazzurro in esercizio provvisorio), non abbiano dato loro risposte, né fissato un incontro a chiarimento, sul perché debbano ancora attendere il saldo degli stipendi di novembre e dicembre 2021 che ammontano complessivamente circa 250 mila euro lordi. La tesi sostenuta dalla curatela, anche con riferimento alle scadenze Figc, è che trattandosi di obbligazioni economiche sorte in data antecedente al 22 dicembre 2021, di dichiarazione del fallimento, la stessa non potesse farsene carico, competendo al nuovo proprietario. Ma nel comunicato, i giocatori chiedono che venga loro spiegato perché, pur in presenza di fideiussioni prestate all’atto dell’iscrizione al campionato, le stesse non vengano utilizzate per i pagamenti in loro favore.

In attesa che Mancini prenda ufficialmente in carico la gestione del club, i calciatori, che hanno ricevuto il saldo di gennaio e febbraio, vogliono scongiurare il rischio di vedere ulteriormente procrastinato a giugno (in applicazione delle proroghe delle scadenze stabilite dalla Figc come misure anti Covid) il pagamento delle mensilità scadute.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***