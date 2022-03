LA SICILIA – Mancini: “Rogito? E’ già tutto fatto. Restiamo in contatto con la FIGC”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ormai ci siamo, stando alle parole di Benedetto Mancini, per la firma del rogito notarile che sancirà l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania. L’imprenditore romano parla anche dei passi successivi da compiere: “E’ già tutto fatto, sarò a Catania in compagnia dell’avvocato Spadaro. Bisognava attendere i dieci giorni dopo l’assegnazione provvisoria, un tempo di salvaguardia messo in conto per legge. E con la FIGC? Con loro restiamo in contatto per il discorso titolo e l’atto di trasferimento della società. La Federazione aiuterà la società nel trasferimento anche dopo l’atto notarile. L’assegnazione dalla FIGC sarà provvisoria, quello vero e proprio avverrà solo a giugno. Debito sportivo? Ultimata la parte tecnica e burocratica procederemo alla vicenda debito e per questo abbiamo appuntamento con l’avvocato della Federcalcio a Roma. Raccoglieremo tutta la documentazione per avere l’ok del passaggio di matricola sportiva del Catania Calcio. I titoli sportivi della matricola 11700 passeranno alla nuova. Curerà Angelo Scaltriti l’Ufficio Stampa, sarà mia premura garantire una comunicazione trasparente e aperta sui canali social ufficiali del club”.

