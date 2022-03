SALVEZZA VICINA: Sipos-Biondi, tre punti in cassaforte per il Catania con brivido nel finale

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

In un match non bellissimo ma ricco di carica agonistica ed intensità, gli uomini di Baldini piegano, al “Razza”, una Vibonese mai del tutto doma. Partita di cuore e sacrificio quella disputata dagli etnei che riescono, con un gol per tempo, a conquistare l’intera posta in palio. Peccato ancora una volta per la rete incassata in pieno recupero che vanifica un altro potenziale clean sheet da parte di Sala.

CRONACA

Primo Tempo

Pronti via (2’) e Leon Sipos porta in vantaggio il Catania sfruttando nel migliore dei modi la punizione battuta da Russini ed insaccando, di testa, il quinto centro stagionale. Poco dopo (8’) risponde la Vibonese con una duplice occasione non sfruttata però né da Grillo, il cui colpo di testa viene facilmente bloccato dal portiere etneo, né da Corsi, il cui tiro si spegne sul fondo. Successivamente (19’) tentativo di Russini da calcio piazzato ma la conclusione del venti rossazzurro viene deviata in corner dalla barriera. Alla mezz’ora padroni di casa pericolosi ancora una volta con Corsi che, dopo aver recuperato palla, calcia senza imprimere la giusta precisione. Sul capovolgimento di fronte è invece Rosaia a sparare altissimo da buona posizione. Nel finale (41’) Vibonese ancora in proiezione offensiva ma Suagher, di testa, non impatta bene. A pochi istanti dal fischio finale (42’) la formazione calabrese rimane in dieci a seguito dell’espulsione, per doppia ammonizione, di Corsi che stende Russini al limite dell’area.

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa ci provano subito i padroni di casa (47’) ma il tiro di controbalzo di Bellini si perde di poco a lato. Al 53’ il Catania non sfrutta un pericolosissimo contropiede con Greco che, non avvedendosi della presenza di Simonetti tutto solo a centro area, lascia partire una conclusione ben parata da Mengoni. Pochi istanti più tardi (57’) grandissima ingenuità commessa da Sipos che, a palla lontana, colpisce Suagher e viene espulso. Mister Baldini decide allora di operare il primo cambio sostituendo Simonetti con Biondi. Verso l’ora di gioco (66’) La Ragione testa i riflessi di Sala con un tiro dal limite agevolmente bloccato dall’estremo difensore rossazzurro. Successivamente escono anche Pinto e Rosaia in favore di Zanchi e Cataldi. Al 77’ prova a rendersi pericoloso Russini ma il suo tiro a giro non crea alcun problema a Mengoni. Passano 60” e Kevin Biondi raddoppia. Splendida la conclusione dell’ex canterano rossazzurro che, di prima intenzione, si gira e spedisce la sfera proprio sotto l’incrocio dei pali. Nel finale subentrano anche Izco e Ropolo al posto di Russini e Provenzano. Al 90’ Zanchi, da ottima posizione, imprime troppa forza al pallone cestinando lo splendido assist di Greco. In pieno recupero (93’) la Vibonese riapre la sfida grazie a Mahrous ma ormai il tempo è scaduto. Al fischio finale è grande la gioia tra tifosi e calciatori catanesi che festeggiano la dodicesima vittoria stagionale e vedono sempre più vicino il traguardo della salvezza.

