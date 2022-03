STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Mancini, rogito sì o no? Catania non potrebbe sopportare altri rinvii…”

Non ancora arrivata la firma del rogito notarile. Il portale nazionale TuttoC.com, con un articolo a firma di Tommaso Maschio, si sofferma sull’argomento. Sottolineando come la fumata grigia abbia fatto subito “alzare le antenne ai tifosi che speravano di poter dormire sonni tranquilli almeno fino al termine della stagione e che ora si ritrovano nuovamente catapultati in quel recente passato fatto di attese infinite e incubi di fallimento. Mancini ha voluto rassicurare tutti che non ci sono problemi e che un giorno di differenza per la firma di questo famoso, e maledetto, rogito non fa poi la differenza. Ma per chi da tempo vive sul filo di lana certo la sensazione in queste ore non è delle migliori”. Si legge anche che “il tempo sta ormai scadendo e di altri rinvii la piazza e la squadra non ne potrebbero sopportare. Ma anche la Serie C e il calcio italiano, fresco di una delusione mondiale inattesa, non possono in questo momento permettersi ennesime figuracce”.

