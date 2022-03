ACCADDE OGGI: 30 marzo 2008, giorno fatale per Silvio Baldini a Catania

30 marzo 2008, pomeriggio nero per Silvio Baldini in Serie A. L’allora allenatore del Catania, oggi alla guida del Palermo, riportò una sconfitta bruciante tra le mura amiche, 2-1 contro il Torino. Fu l’ultima partita diretta da Baldini sulla panchina etnea. La squadra rossazzurra si dimostrò in forma e temibile per tutto il girone d’andata, riuscendo a raggiungere anche una storica qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ma nella seconda parte del campionato perse lo smalto facendosi risucchiare nei bassifondi della classifica.

Al cospetto del Toro non bastò al Catania la rete immediata di Spinesi. Gli ospiti, infatti, risposero subito con Diana e, al 63’, Di Michele regalò i tre punti alla formazione granata. Risultato che suggerì alla società catanese di correre ai ripari esonerando Baldini e puntando su Walter Zenga per centrare la salvezza, mossa rivelatasi azzeccata.

