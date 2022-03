TRIBUNALE DI CATANIA: “Ricevuta una sola offerta, atti rimessi alla sezione fallimentare”

Riportiamo il contenuto del comunicato stampa emesso dal Presidente del Tribunale di Catania, dott. Francesco Mannino: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, con riferimento alla odierna udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania s.p.a., si comunica che, nel termine fissato dall’invito a offrire con gara eventuale pubblicato dalla Curatela in data 8 Marzo 2022, è pervenuta all’indirizzo pec del Fallimento una sola offerta irrevocabile di acquisto, in merito alla quale il Collegio dei Curatori ha già rimesso, come per legge, gli atti alla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, la quale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza”.

