CONSITALIA CATANIA: “Azionariato popolare, chiediamo istituzione assemblea cittadina con Pagliara fondatore”

L’Associazione dei Consumatori d’italia CONSITALIA, che ha costituito tempo fa il Comitato “Il Catania siamo noi” allo scopo di attivare eventuali iniziative pubbliche in difesa della squadra di calcio, ha diffuso un comunicato stampa nel quale si legge: “Rivolgendoci a tutte le Istituzioni e organi preposti, il Comitato “Il Catania siamo noi” Consitalia Catania chiede di istituire un’assemblea cittadina con fondatore e Presidente il Dott. Fabio Pagliara al fine di intraprendere il progetto di azionariato popolare come lo stesso ha sempre sostenuto”. Torna in auge, dunque, l’ipotesi d’intraprendere un percorso di azionariato popolare. Viene sottolineata, inoltre, la richiesta a gran voce “che questo momento sia di riflessione e ricostruzione ma non solo per il calcio, per tutti i settori di questa città distrutta”, aggiungendo: “Il Calcio è stato l’ultimo a morire ma forse, per la passione che lo circonda, è un ottimo argomento, anche per la visibilità che lo caratterizza, per poter far ripartire Catania”.

