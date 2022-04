MARIO MARINO: “Scavata una fossa senza limiti, ho visto morire un vero gioiello”

Non poteva mancare il post sui social di Mario Marino, dirigente che ha operato in questi anni al servizio del Calcio Catania. Riportiamo di seguito le sue riflessioni, nel momento in cui si appresta a lasciare la struttura di Torre del Grifo:

“Stamane siamo qui per “ritirare” ogni personale cosa e per lasciare Torre del Grifo…

Ultimo giorno da passare qui, tutti insieme…

Resta il mio pensare di 6 ( sei ) anni di lavoro vissuto dentro queste mura…in questa mia stanza avuta e sfruttata sin dal primo giorno…

Questa realtà di Torre del Grifo, con i miei amici della Sede, con tutti i lavoratori del Centro e con tutti quelli di oggi e di ieri del ” Calcio Catania ” in questo mio esserci presente per 6 ( sei ) stagioni sportive di fila…

Una brutta storia finita male e che lascia il dispiacere e ne resta la totale amarezza.

Mi piace riportare qui una risposta che ho dato al mio amico e ” fratello Eugenio Vassalle ” oggi Mental Coach di un Ascoli vincente…che avevo riportato sotto in un commento in altro post…

Caro Eugenio…

E’ una morte che non ” è stata curata “…una sconfitta che non ha futuro.

Tutto era possibile…ma chi ha messo le mani anni fa…ha ” scavato ” una fossa senza limiti…e ti giuro ” bastava poco, poco…un minimo di umile intelligenza ” per rimetterla in strada, in autostrada…

Con presunzione ti dico…che in Società c’erano due o tre Aziendalisti con le palle…dei professionisti di calcio con i coglioni, con le palle grosse quanto una casa.

Non è con il senno di poi…ma potrei scrivere il romanzo delle 4 più 2 stagioni personali passate all’interno della Società, ne avrei da dire…

Che la Serie B l’abbiamo buttata…calpestata…schifata…ed era stata offerta con percorsi semplici, facili…e per non dire dello sprecare soldi…alle cose più strampalate possibili viste…e quindi tutto un macello lasciato in eredità a chi ha cercato, a chi ha potuto, a chi stava lottando per raddrizzare…

Forse…i nuovi proprietari arrivati a luglio 2020…sono mancati nel cercare di compattarsi ed ” organizzarsi ” nello scegliere tra loro una persona capace di Dirigere ed amministrare la Società.

Chi è venuto ha rispettato gli impegni, sostenuto ogni cosa, non si può dir nulla.

Oggi parlare di rinascita per me…è l’ultimo dei miei personali pensieri.

Oggi ancor di più di ieri…ho la rabbia di avere visto ” morire un vero gioiello ” e senza potere esserne d’aiuto…per la cocciuta presunzioni di chi ha voluto con l’arroganza tanto riconosciuta ” strangolare ” un bene senza limiti.

Pochezza umana…non aggiungo, ma per favore.

Eppure chi c’era adesso dal punto di vista tecnico ha fatto il possibile, qualcosa in più del possibile, anche tanto…ma tanto di più…ed io da vicino di stanza ho sempre detto amichevolmente e confidenzialmente…” non ti prendere colpe che non hai…testa alta e vai avanti…” !!!

Altri hanno deciso di fermarci”.

