ESCLUSIVA – Lainò: “Mancini? Mettiamolo alla prova. Penso che il Catania andrà ai playoff”

In campo si lotta, fuori dal rettangolo di gioco si arranca. Il Catania continua a tenere i suoi tifosi con il fiato sospeso. Abbiamo sentito l’opinionista sportivo nonché dirigente calcistico, Angelo Lainò, che ci ha detto la sua sul momento vissuto dalla Catania del pallone.

Catania fallito, il ramo sportivo è andato all’asta per ben tre volte. Adesso querelle Mancini. Come andrà a finire secondo lei?

“Prima di dare addosso a Mancini mettiamolo alla prova, vediamo. Chi ha condotto il Catania al fallimento ha fatto peggio di lui”.

Catania sta vivendo un dramma ormai da mesi, si aspettava una stagione così tribolata?

“Questa stagione la immaginavo tribolata ma non pensavo di arrivare al fallimento. Purtroppo quando ci sono tante teste che vogliono mettere il naso senza avere la minima competenza…”.

In campo però la squadra sta dando il massimo, un gruppo che continua a restare compatto nonostante le tante problematiche figlie della situazione societaria alle spalle…

“Giocatori, mister e staff meritano la riconoscenza di tutta la città, se avessero deciso di andare via nessuno avrebbe potuto dire nulla ed invece si sono comportati da uomini veri”.

Salvezza e stop, oppure playoff alla fine della regular season?

“Penso che arriveremo ai play off, e poi tutto quello che verrà sarà un plus”

Quali sono secondo lei i tre calciatori che hanno più degli altri giocato un ruolo decisivo in questa stagione? Che ci dice a proposito del mister?

“I calciatori che hanno dato un qualcosa di più, per me sono stati Rosaia, Russini e la piacevolissima sorpresa Moro, ma anche Greco non scherza. Il mister ha fatto un lavoro eccellente, merita una riconferma senza ombra di dubbio”.

