STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Questo Catania ha fatto crescere e maturare anche la tifoseria, ai playoff i rossazzurri darebbero fastidio”

Daniele Lo Porto, giornalista del Giornale di Sicilia, rilascia alcune dichiarazioni riferite all’operato del Catania e di mister Francesco Baldini in questa stagione, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Ecco un estratto del suo intervento ripreso da TuttoCalcioCatania.com: “Baldini ha affrontato quello che un allenatore normalmente affronta magari in 5-6 stagioni. Facendo i conti anche con tutto quel che è scaturito dall’extra campo e da tutto ciò che ha significato in questi ultimi due anni per il Catania. Il lavoro di Baldini e della squadra ha contribuito a far crescere e maturare anche la tifoseria catanese. Perchè tanti applausi anche in caso di sconfitta non si erano mai visti in passato. Sono convinto che se il Catania raggiungesse i playoff farebbe bella figura. I rossazzurri darebbero fastidio, arrivandoci in crescita di autostima e di espressione di gioco, a differenza degli ultimi anni quando abbiamo visto un Catania arrivato sempre sull’orlo di una crisi isterica, con una condizione atletica deficitaria e pochi stimoli”.

