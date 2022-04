LA SICILIA – Pellegrino: “A Potenza punto meritato. Speriamo in una presenza massiccia di tifosi contro il Latina”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino guarda avanti dopo il pareggio di Potenza: “Ho saputo dell’esborso di una cifra parziale da parte di Benedetto Mancini. Noi possiamo solo andare avanti con il nostro lavoro. Ringrazio i 300 tifosi che hanno seguito la squadra in Lucania. Il sostegno dei catanesi fuori casa è stato argomento di discussione all’interno dello spogliatoio con i calciatori e con Baldini. Ho colto negli occhi dei ragazzi un sentimento di riconoscenza e anche di orgoglio nei confronti di chi segue e incoraggia il gruppo. Una forza importante per tutti noi. Latina? Speriamo in una presenza massiccia di spettatori, la squadra ha dimostrato di onorare la maglia. Il pareggio di Potenza è stato voluto, meritato, agguantato non per una pura casualità”.

