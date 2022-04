MACCARONE: “Moro già pronto per la A? Diamogli il tempo di crescere”

L’ex attaccante Massimo Maccarone – che ha indossato in Serie A le casacche di Parma, Siena, Palermo, Sampdoria ed Empoli essendo cresciuto nelle giovanili del Milan – è intervenuto in diretta durante ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi sul futuro di Luca Moro, attaccante messosi in grande evidenza con la maglia del Catania e adesso di proprietà del Sassuolo: “Se è già pronto per la A? Non so, è un doppio salto di categoria. Tra Serie C ed A la differenza è enorme. Moro ha fatto molto bene in Lega Pro, magari sarebbe stato già pronto per andare in B, mentre per la A è un punto di domanda. A me piace quando un ragazzo giovane dimostra di far bene da subito. Bisogna anche dargli il tempo di adeguarsi e crescere perchè è stato scartato tra virgolette dal Padova e mandato in prestito in Lega Pro e all’improvviso si ritrova in Serie A”.

