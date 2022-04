STAMPA CAMPANA – Giusti: “Gestione caso Catania lascia basiti”

La testata giornalistica campana vivicentro.it, in un articolo a firma di Natale Giusti, parla della vicenda relativa alla cancellazione del Calcio Catania, non risparmiando critiche all’indirizzo della Lega Pro e degli organi competenti:

“Dire che il caso Catania sia stato gestito malissimo da Ghirelli e dagli organi che dovrebbero presiedere ad inizio stagione alle valutazioni da farsi sulle società per decidere l’ammissibilità delle stesse al campionato di Lega Pro, è a dir poco chiarissimo ed evidente. Il Catania per la drammatica situazione economica (con ritardi nei pagamenti e relativa penalizzazione che era stata comminata già nello scorso campionato) in cui versava, probabilmente andava fermato già ad inizio torneo. Di certo non si doveva aspettare di arrivare a tre giornate dalla fine per prendere questa decisione. Una decisione, sia chiaro, che colpisce una piazza come quella etnea che mai e poi mai avrebbe meritato questa situazione che penalizza una tifoseria intera e una città che ha dato tantissimo al calcio italiano. E’ la gestione del caso Catania che lascia basiti. E la cosa peggiore è stata questo rifacimento della classifica del Girone C di Lega Pro, stabilito del regolamento che impone di togliere i punti a tutte le squadre che nel corso del campionato ne hanno ottenuti contro il Catania fallito”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***