BONACCORSI (sindaco facente funzioni): “Il bando tiene esclusivamente conto della D. Torre del Grifo? Sarebbe determinante…”

Roberto Bonaccorsi, sindaco facente funzione di Catania, rilascia alcune dichiarazioni in aggiunta a quanto esposto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’avviso pubblico di procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione d’interesse: “Serie D o nulla, nel bando non prevediamo altra ipotesi. Se sono pervenuti segnali da parte di soggetti ritenuti credibili? Io non ho ascoltato nessuno e non ascolterò nessuno fino a quando non scadrà il termine (18 giugno) per l’assegnazione della squada a chi riteniamo più meritevole. Torre del Grifo? Se l’investitore riuscisse a risolvere la questione col Tribunale e ad averne la disponibilità sarebbe un elemento determinante”.

