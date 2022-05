CATANIA: si spegne Ardesi, era l’ex calciatore rossazzurro più longevo

Se ne va l’ex calciatore del Catania più longevo. A 100 anni (a luglio ne avrebbe compiuti 101), in una camera della casa di riposo Porro di Barlassina, dov’era ricoverato da due mesi, per cure di riabilitazione motoria a causa di una caduta, martedì 24 maggio è mancato Faustino Ardesi, detto Tino. Ha lasciato la moglie Anna, la figlia Luisa e le nipoti Silvia e Sara. In carriera ha anche vestito le casacche di Brescia e Meda, ricoprendo l’incarico di giocatore-allenatore alla Falk Vobarno, di dirigente del settore giovanile e allenatore delle riserve a Brescia, e altri incarichi tra le fila di Cremonese, Meda, Pro Sesto e Girgi Cantù. Come riporta il quotidiano La Sicilia, ripeteva spesso al telefono la formazione rossazzurra promossa in B sotto la presidenza Fazio: Goffi, Messora, Zucchelli, Catacchio, Tesi, Ardesi, Prevosti, Fusco, Cadei, Bossi, Vornoli. Anni fa incontrò i dirigenti del Catania prima di una gara di campionato. Condoglianze alla famiglia.

