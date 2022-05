CATANIA FOOTBALL SCARF: quando moda, passione e tifo per i colori rossazzurri si mescolano

Poniamo in evidenza un progetto che nasce dal fuoco ardente dell’Etna, dal contrasto tra rosso e azzurro, mare e montagna, dalla passione e dal tifo per il Catania Calcio che emerge allo stadio “Angelo Massimino”: Catania Football Scarf. Il progetto, come si legge su collater.al, è nato nel 2018 come puro esercizio di stile dell’Art Director Andrea Carveni, divenuto concreto nel 2022 con la realizzazione di una sciarpa attraverso il suo brand emergente, Muten Crew. Fonte di ispirazione estetica il mondo della moda, degli ultras e del tie dye.

Catania Football Scarf ha poi acquisito maggiore forza comunicativa con lo shooting “I’m the face of my city”, realizzato da Andres Suarez, che racconta le sfaccettature della città di Catania e della sua tifoseria attraverso una serie di ritratti fotografici dei propri local heroes: dai mercati rionali ai quartieri più difficili, dalle strade del centro storico fino ad appunto, il tempio, lo stadio Angelo Massimino. Il materiale è stato raccolto all’interno di una Fanzine stampata su carta usomano 90gr. in formato A5, che verrà distribuita gratuitamente con gli ordini della sciarpa e venduta separatamente sul sito del brand www.mutencrew.com.

