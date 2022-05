EX ROSSAZZURRI: Jeda racconta in un libro la sua avventura dall’Amazzonia alla Serie A

L’ex attaccante di Catania e Palermo Jedaias Capucho Neves, che ha solcato anche i campi di Vicenza, Siena, Piacenza, Crotone, Rimini, Cagliari, Lecce e Novara, ha lavorato per la pubblicazione di un libro scritto insieme a Maurizio Malavasi. Dal 19 maggio è in tutte le librerie e acquistabile anche online, s’intitola “Figlio del grande fiume. La mia avventura dall’Amazzonia alla serie A”.

Nella descrizione del libro si legge: “La sua storia non è quella frequente e un po’ stereotipata del brasiliano cresciuto nelle scuole calcio del Flamengo o del São Paulo e poi selezionato dai procuratori per tentare la fortuna in Europa. È la favola di un bimbo che da piccolo pescatore “getta reti” nel Rio delle Amazzoni, si trasforma in grande attaccante, “realizza reti” nelle porte della massima serie italiana. La sua è stata una scommessa con la vita, il viaggio di riscatto e di rivincita di un ragazzo che da un paesino disperso dell’Amazzonia arriva in bus fino ai grattacieli di San Paolo e da lì spicca il volo verso l’Italia, l’Eldorado di tutti i calciatori stranieri in quei primi anni Duemila.

In questo libro Jeda si racconta a 360 gradi, partendo dai campi impolverati e dai palloni di stracci della sua infanzia, vissuta nel cuore della foresta più grande e magica del mondo tra piranha, anaconda e coccodrilli, fino a svelarci retroscena, aneddoti, slanci e delusioni, gioie e sconfitte della sua esperienza nel nostro calcio. In ogni piazza in cui è passato Jeda ha lasciato un bel ricordo. Tifosi, fan, ex compagni di squadra, giornalisti e addetti ai lavori lo ricordano ancora con stima e affetto. Perché se si vuole essere grandi con scarpette e pantaloncini bisogna avere innanzitutto un grande cuore. Grande e profondo come un fiume”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***