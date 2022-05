EX ROSSAZZURRI – Sannino: “Sono forse il tecnico con il maggior numero di dimissioni…”

L’ex allenatore del Catania Giuseppe Sannino nei mesi scorsi ha deciso di dimettersi per l’ennesima volta in carriera, stavolta dall’Al-Ittihad di Tripoli, club miltante nella massima divisione libica. Ricorderete quando lasciò anche la sponda rossazzurra della Sicilia il 19 dicembre 2014, in Serie B, quando Pablo Cosentino era operativo nella dirigenza del Catania.

“Sono forse il tecnico che ha presentato il maggior numero di dimissioni – ha affermato ai microfoni de La Repubblica – Non abbandono la barca, è una questione di dignità, ma se mi prendi devi fidarti. L’ho fatto anche da secondo o da primo in classifica. È successo pure in Grecia: alla vigilia della sfida per andare in A, la situazione era diventata insostenibile. “Fatevela voi la finale”: me ne andai sbattendo la porta e furono eliminati”.

A Catania Sannino si dimise per contrasti con la società e, all’epoca, disse a mezzo stampa (fonte MeridioNews): “Nel mio lavoro mi sono sempre scontrato da uomo, è il mio carattere. Da uomo sono venuto a Catania e come uomo voglio uscirne”. Aggiungendo: “Ho conosciuto belle persone e una città stupenda, straordinaria, che mi è piaciuta da morire. L’ho vissuta poco ma ci ho corso tanto. Come sapete, la corsa è la mia passione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***