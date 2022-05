EX ROSSAZZURRI – Spinesi consiglia Moro al Bari: “Sarebbe un grande colpo di mercato”

Consigli per gli acquisiti in casa Bari, dopo l’avvenuta promozione in Serie B. I biancorossi dovranno sondare il mercato allo scopo di allestire una rosa competitiva per affrontare il campionato cadetto 2022/23. Tra le idee spicca l’ex rossazzurro Luca Moro, suggerito da un altro attaccante che ha fatto la differenza a Catania, Gionatha Spinesi: “Se dovessi scegliere un attaccante direi Luca Moro, che a Sassuolo potrebbe trovare poco spazio. Sarebbe un grande colpo di mercato: per me è il futuro della Nazionale“, le parole dell’ex bomber etneo che non ha dubbi nel consigliare al Bari il profilo di Moro, dopo esserne rimasto parecchio impressionato per quanto offerto a Catania elogiandolo a più riprese a mezzo stampa.

