SERIE C – Trabucchi (D.G. Siena): “Sto facendo di tutto per arrivare a Pellegrino, ha svolto un lavoro enorme a Catania”

Giovedì scorso l’apparizione allo stadio, un paio di giorni dopo ha presenziato all’allenamento congiunto con il San Quirico. Segnale di un intensificarsi dei contatti fra Maurizio Pellegrino e la dirigenza del Siena. Lo stesso Direttore Generale Marco Trabucchi ha confermato la possibilità che l’ex rossazzurro decida di sposare il progetto senese: “Sto facendo di tutto per farlo venire da noi. Quello che ha fatto Pellegrino al Catania è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a svolgere un lavoro enorme in condizioni molto difficili. Il Catania, nonostante sia fallito a stagione in corso, si era qualificato ai playoff mettendo in vetrina dei giovani che poi sono stati anche ceduti in Serie A”, le parole di Trabucchi evidenziate da sienaclubfedelissimi.it. Pellegrino è stato accostato ripetutamente al Taranto dalla stampa pugliese, ma attenzione alla società bianconera toscana che fa sul serio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***