LA SICILIA – Rossini: “Salvezza in A resta scolpita nel mio cuore, il Calcio Catania deve rinascere”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sono passati quindici anni da quel 27 maggio 2007 che sancì la permanenza del Catania in Serie A, contro il Chievo a Bologna. Uno degli eroi fu certamente Fausto Rossini, autore del momentaneo 1-0: “Ricordi ce ne sono tanti – spiega – Alla vigilia ero incazzato perchè non tra i titolari, nonostante Spinesi fosse fuori. Tutta quella rabbia l’ho messa in campo in quei venti minuti e in quel colpo di testa. Fu una liberazione e un orgoglio, perchè ho contribuito alla salvezza del Catania. Poi ci fu il rientro, mai vista tanta gente. Non ho segnato tanto, ma ho tanti ricordi meravigliosi e alcuni di questi proprio con la maglia del Catania. Fallimento? Mi dispiace moltissimo, a Catania ho tanti amici. 15 anni fa sarei rimasto volentieri, avrei tanto voluto continuare. La vita a Catania è meravigliosa. Lo è la gente, il mare, il clima. Dispiace sia toccata questa sorte al club e ai tifosi, c’era la base per rimanere ad alti livelli. So che è difficile fare calcio, ma anche in altre piazze è successo lo stesso e poi si è costruito un progetto migliore, penso allo stesso Palermo. Con strutture e persone giuste si possono costruire progetti vincenti o buoni modelli. La Sicilia ha una nomea importante, sarebbe strategicamente appetibile. Catania mi ha dato un affetto incredibile, auguro ai tifosi riscoprire presto il calcio che conta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***