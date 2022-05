LA GAZZETTA DELLO SPORT: Greco riconoscente verso Catania. Commenti, complimenti e rimpianti dei tifosi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Se è successo lo devo anche al Catania, ai compagni, alla stagione che si è purtroppo chiusa prima del tempo. Ma Catania è stata la prima vera tappa vissuta a certi livelli professionali. Per intensità e contesto”. Parole dell’ex centrocampista rossazzurro Jean Freddi Greco dopo avere ricevuto la convocazione in Nazionale dal C.T. Roberto Mancini per uno stage. “I tifosi del Catania – si legge – hanno intensificato sui social i commenti, i complimenti, ma soprattutto il rimpianto per quel che si è verificato dal 9 aprile in poi con la cancellazione della società che era fallita nel dicembre 2021″.

