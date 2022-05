SERIE A: tutto facile per il Milan, lo scudetto è rossonero

Importante verdetto in Serie A. Scudetto numero 19 per il Milan, che si aggiudica il titolo di campione d’Italia a distanza di 11 anni dal tricolore conquistato dalla truppa di Massimiliano Allegri. Stavolta a sorridere è la squadra guidata da Stefano Pioli che, in virtù del risultato di 0-3 maturato al “Mapei Stadium” contro un Sassuolo arrendevole (doppietta di Giroud e gol di Kessie), blinda il primato in classifica. Non basta all’Inter il successo altrettanto netto (3-0 con rete di Perisic e doppietta di Correa) ai danni della Sampdoria, nerazzurri che chiudono in seconda posizione.

