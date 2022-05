VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1959/60, per la seconda volta i rossazzurri approdano in Serie A

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo, fino ad arrivare alla nascita del Club Calcio Catania. Andiamo avanti con il 27/o appuntamento della nostra rubrica, giungendo all’annata 1959-60 (fonte Tutto il Catania minuto per minuto).

Dopo aver salvato squadra e società, il commissario Ignazio Marcoccio continua il suo progetto mantenendo alla guida della squadra Carmelo Di Bella, la cui conferma viene caldeggiata dal dott. Umberto Marcoccio, medico sociale, fratello e consigliere del commissario, per aver condiviso con lui da calciatore le avventure rossazzurre pre-belliche.

Se l’esito felice della campagna acquisti è di buon auspicio per la nuova stagione cadetta, il prologo della Coppa Italia è un fallimento. Al primo turno c’è il Palermo da affrontare in trasferta, la partita si chiude sullo (0-0), la rete rosanero di Perli allo scadere del primo extra-time rompe l’equilibrio, la gara si innervosisce e a due minuti dal termine scoppia una rissa in campo, si torna a casa con il (2-0) a tavolino ed una bella multa.

Nel campionato vi è una favorita d’obbligo, il Torino, ma i catanesi partono bene e recitano un ruolo di rilievo per tutto il torneo, ottenendo il terzo posto con 47 punti, varcando per la seconda volta la dorata soglia della Serie A. Il 7 giugno 1960, al rientro dall’ultima trasferta a Brescia, Catania torna a festeggiare nelle piazze il ritorno nella massima serie. Vengono promesse in A anche Torino (51 punti) e Lecco (50 punti).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***