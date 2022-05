STAMPA REGIONALE – TGR Sicilia, ex lavoratori Calcio Catania: “Se siamo stati dimenticati non fa piacere a nessuno…”

Il TGR Sicilia realizza un servizio (==>> qui il filmato) attraverso il quale si parla dell’ansia dei tifosi rossazzurri che non sanno ancora ufficialmente se ci sarà una ripartenza del calcio a Catania. Spazio anche ad alcuni ex lavori del defunto Calcio Catania SpA che lanciano un appello perché non li tutela alcuna clausola nella procedura di manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Catania. “C’è chi ha lavorato per il Calcio Catania per 18 anni, se siamo stati dimenticati non fa piacere a nessuno”; “Quando sono stata assunta, l’1 settembre 2014, ho sempre lavorato andando avanti con professionalità. Era più che un lavoro. Si guardava sempre alla scadenza, all’emergenza e all’obiettivo da portare avanti”, queste le parole di alcuni dei disoccupati. Sono stati ascoltati anche dei tifosi, sottolineando l’importanza di ripartire dalla Serie D ma anche che chiunque prenda il Catania abbia liquidità a sufficienza e “la capacità di realizzare un progetto come si deve”, facendo sì che la tifoseria segua ovunque i colori rossazzurri.

