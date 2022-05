LA GAZZETTA DELLO SPORT – Del Core: “A Catania serve un solo padrone, non credo alle cordate”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Umberto Del Core, eroe della promozione del Catania in Serie A. Proprio ieri, sabato 28 maggio, ricorreva il 16/o anniversario di Catania-Albinoleffe che valse il ritorno dei rossazzurri nella massima categoria dopo ben 23 anni.

“Ogni 28 maggio torno a rivedere il film di quel giorno e le emozioni restano identiche – sottolinea Del Core – Un’impresa titanica. Il Catania era ripartito, negli anni 90′, dai Dilletanti, la tappa che ci portò in Serie A restituì all’intera comunità quello che tempo prima era stato tolto. Resta nitido il ricordo della vigilia di una giornata che sembrava non arrivasse mai. Alle 4 del mattino eravamo già svegli. Vincemmo spinti dal popolo catanese, una festa indimenticabile e la fine di un incubo per chi sentiva forte il senso di appartenenza verso i colori rossazzurri”.

A proposito dell’avviso pubblicato dal Comune di Catania, volto alla ricerca di manifestazioni d’interesse per il rilancio del calcio cittadino, Del Core afferma: “Non credo alle cordate, si fa troppa confusione e poi si finisce per litigare anche sulle scelte più banali. A Bari De Laurentiis ha ricostruito una realtà importante decidendo quasi da solo ed affidandosi a professionisti esperti come il D.S. Polito. A Catania serve un solo padrone ma con denari e idee chiare. L’entusiasmo del pubblico è una garanzia per chi vuole investire, la tradizione è nota a tutti”.

