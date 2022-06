ACCADDE OGGI: 6 giugno 2009, Italia-Irlanda del Nord. Esordio di Mascara in azzurro, Biagianti in panchina

Il Calcio Catania festeggia nel 2009 le chiamate di Giuseppe Mascara e Marco Biagianti nella Nazionale Campione del Mondo. Entrambi i giocatori vengono ufficialmente convocati dal Commissario Tecnico Marcello Lippi in vista della gara amichevole Italia-Irlanda del Nord, in programma sabato 6 giugno a Pisa.

Mascara in campo dal primo minuto partecipa all’azione del primo gol azzurro siglato da Giuseppe Rossi e viene sostituito nel secondo tempo, mentre Biagianti rimane in panchina. L’Italia s’impone con il risultato di 3-0. Le altre reti portano la firma di Pasquale Foggia e Sergio Pellissier. Tanto orgoglio rossazzurro nelle convocazioni in Nazionale di due tra i protagonisti principali della storia del Catania in epoca recente.

