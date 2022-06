Bonaccorsi (sindaco facente funzioni): “Pelligra, ecco cosa ci ha impressionato di più rispetto alle altre manifestazioni d’interesse”

Il sindaco facente funzione Roberto Bonaccorsi al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto del gruppo Pelligra, a Palazzo degli Elefanti: “Come amministrazione dovremo limare alcune cose con la Federazione per arrivare all’iscrizione del Catania. Il gruppo Pelligra dimostra di essere ben strutturato, mi hanno già detto come pensano di operare. Per arrivare a quei livelli hanno una capacità organizzativa strutturata che mi auguro trasferiranno in questa esperienza. Cosa ci ha impressionato di più rispetto alle altre manifestazioni d’interesse? Ha fatto effetto la suddivisione delle voci di dettaglio del business plan, significava avere contezza delle esigenze sportive e delle necessità di una squadra di calcio. Le altre erano più sintetiche. Già la descrizione lasciava percepire il valore del contenuto della manifestazione d’interesse. Lo stadio? E’ del Comune. Pelligra può fare quello che compete ad una squadra di calcio, ci arriveremo dopo per una eventuale convenzione. Lo stadio chiaramente è per la squadra della città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***