EX ROSSAZZURRI – Novellino: “Merito di allenare in Serie B”

“Vorrei una Serie B. L’ho meritata. Ho dimostrato che sono ancora un allenatore valido. Ho ancora voglia”. Con queste parole rilasciate poco tempo fa ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l’ex tecnico del Catania Walter Novellino ambisce ad allenare in cadetteria, cosa che non si verifica dal 2018 quando sedeva sulla panchina dell’Avellino.

Successivamente Novellino venne ingaggiato in C dal Catania (26 febbraio 2019) subentrando all’esonerato Andrea Sottil. Tuttavia il successivo 6 maggio, dopo la fine della stagione regolare chiusa al quarto posto, fu esonerato e sostituito per i playoff proprio dal suo predecessore. Ruolino di marcia in rossazzurro di 15 punti in 10 partite frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.

Nell’estate 2021, sempre in terza serie, accettò la proposta della Juve Stabia. Esperienza molto travagliata: a causa di un negativo avvio in campionato, ecco l’esonero il successivo 17 ottobre dopo la sconfitta interna con l’AZ Picerno; poi venne richiamato il 28 febbraio 2022, prendendo il posto di Stefano Sottili e traghettando la squadra campana a un piazzamento di metà classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***