FONZO: “Catania, bisogna sperare in un investitore estero”

Si è parlato di rinascita del calcio a Catania all’interno della puntata di SalaStampa, su ‘Tele One’. Il dott. Ignazio Fonzo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, ha espresso le proprie considerazioni sul tema. Ecco quanto evidenziato da sicrapress.it: “Non può esistere un Catania in Eccellenza poiché se qualora dal bando ci fosse qualcuno a cui dare fiducia, la squadra potrebbe rientrare in Serie D. Gli imprenditori non sono maturi e bisogna sperare in un investitore esterno, che venga a investire da fuori. Dal punto di vista sportivo, gli investitori dovrebbero spendere, per i primi anni, circa 3 milioni ogni anno sperando di conseguire dei risultati immediati. L’interesse di un investitore straniero per Torre del Grifo sarebbe un punto di svolta per ripartire. Plusvalenze nel periodo d’oro del Catania in Serie A? C’è stato un periodo in cui nel Catania non giocava nella formazione base nemmeno un italiano, si è puntato troppo, in maniera esagerata, sul mercato sudamericano: ricordo 3 plusvalenze: Martinez alla Juve, Vargas alla Fiorentina e Papu Gomez in Ucraina. Anche in quegli anni furono commessi degli errori, ci fu poca lungimiranza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***