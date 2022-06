L’EDITORIALE: manifestazioni d’interesse, si entra nel vivo con la settimana cruciale

Sta per volgere al termine un lunghissimo periodo di attesa e di frustrazione: si avvicina infatti il termine ultimo stabilito dal Comune di Catania per l’invio di proposte per prendere in mano le redini di un nuovo Catania quale club in grado di rappresentare degnamente la città etnea nel mondo del calcio.

Mesi di confronti e dibattiti, di iniziative e interrogativi ancora irrisolti. Quali realtà parteciperanno alla procedura che porterà il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi a fare una scelta? Adesso più che mai in tal senso le acque si muovono, facendo fioccare indiscrezioni e voci che di fatto hanno già scatenato diverse polemiche. Desidereremmo assistere ad un trionfo dell’arte della comunicazione e a risposte chiare nel merito delle potenzialità economiche e sociali per la città di Catania, con messaggi chiari ai tifosi, posti sempre quale baluardo imprescindibile su cui puntare per un vero rilancio. Invece leggiamo di incomprensioni via email, di realtà esposte senza una valida ragione. Dai termovalorizzatori all’ambito immobiliare, tante davvero sono le voci circolate e gli interessamenti paventati.

Adesso però si entra nel vivo con la settimana cruciale che condurrà chi vuole davvero investire su Catania e sul “nuovo” Catania a mettere nero su bianco ed inviare al Comune la propria “candidatura”. In tal senso dopo giorno 18 e dopo la data in cui Bonaccorsi prenderà la sua decisione, verranno i tempi in cui bisognerà tirare le somme circa le potenzialità di attrazione della città nei confronti di imprenditori esterni al contesto territoriale. Catania ha vissuto un fortissimo trauma, adesso la grande chance di ricominciare senza ripetere gli errori del passato. Viviamo tutti insieme, allora, quest’altra settimana di pathos.

