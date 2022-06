LA SICILIA – Amato (rappr. legale MMR Cinema): “Oculatezza e giuste disponibilità per il Catania. Azionariato? Sì in percentuale simbolica”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Parola a Gioacchino Amato, rappresentante legale di MMR Cinema, srl dal core business impiantato nella sfera della proiezione cinematografica il cui amministratore e proprietario è Manuele Ilari (nella foto). Si tratta di una delle cinque candidature sul tavolo del Comune:

“Mi auguro non venga selezionato il futuro proprietario del catania esclusivamente su una base economico-patrimoniale. Puntiamo su un progetto tecnico-sportivo parsimonioso. L’approccio a cui miriamo, come società, è quello di realtà avvedute come Empoli, Cremonese e Spezia, che hanno raggiunto la massima serie grazie a una progettualità priva di proclami. L’idea è quella di rilanciare Catania muovendo sull’entusiasmo unico di questa città”.

“Ho sentito fare numeri e proclami senza senso. Ilari non è uno sceicco, ma un manager oculato con le disponibilità giuste per questo progetto. Stiamo tessendo rapporti con imprenditori di caratura internazionale che supporterebbero la nostra causa. Torre del Grifo? Struttura immensa che, se valorizzata, sarebbe un sicuro punto di riferimento. Il Catania merita una struttura adeguata. Ilari è rimasto colpito dall’attaccamento puro della tifoseria alla squadra, piazze così importanti non possono occupare una Serie D o C. Azionariato? Sì, purchè in percentuale simbolica. Non ci aspettiamo che i tifosi diano quella forza economico-patrimoniale che faccia la differenza, ma l’azionariato sarebbe un modo intelligente di stabilire un bel legame con i tifosi, così come l’idea di trasmettere le partite su una nostra piattaforma multimediale”.

