LA SICILIA – Avv. Ferlito: “Maestri, progetto serio di rinascita. Sigi? Smentisco categoricamente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato Luigi Ferlito, per conto dell’ing. Fabio Maestri che opera principalmente nel settore della termovalorizzazione, rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano locale:

“Da tifoso del Catania non nascondo la mia soddisfazione perchè queste cinque manifestazioni d’interesse confermano il forte interesse per il Catania Calcio. Ho parlato io perchè l’ingegnere è parecchio riservato ma il progetto è tutto suo. Ci auguriamo che da questa gara di progetti, competenze e strutture concorrenti venga selezionato il meglio per la squadra che la città merita. Confermo che è pronto a venire a Catania Gaetano Auteri e abbiamo avuto l’enorme piacere di accogliere Davide Baiocco come responsabile del settore giovanile: si tratta di una persona straordinaria. Abbiamo un progetto serio di rinascita per Catania. Comunque se ci sarà qualcuno di più solido di noi saremo ugualmente soddisfatti. Siamo tutti tifosi del Catania e, quindi, la storia calcistica che continua rappresenterà comunque un successo. Componenti Sigi? Smentisco categoricamente, nessun collegamento con il passato. Non sarebbe fra l’altro possibile perchè nella manifestazione indetta dall’Amministrazione comunale ci sono dei precisi requisiti da rispettare, insomma un taglio netto con il passato”.

