LA SICILIA – Marchese: “Il Catania vada ad un proprietario che viva calcio e tifosi con passione”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Reduce dalla vittoria della Antudo Cup all’esordio assoluto della Nazionale Siciliana, l’ex Catania Giovanni Marchese si sofferma sul futuro rossazzurro: “Sono fiducioso. Mi auguro che avvenga ciò che ci auguriamo. Catania non merita tutto questo, non lo meritano i tifosi perchè è una grande piazza e ovviamente auspico che si riparta dalla Serie D. Consigli al prossimo proprietario? Rappresentare Catania significa avere una seconda pelle, vivere il calcio e i tifosi in modo appassionato. Questo mi auguro per chi verrà. Se mi piacerebbe allenare il Catania che verrà? Per chi ha difeso i colori rossazzurri e vuole allenare, guidare il Catania è un sogno. Catania è una città affamata di calcio, mi piacerebbe tanto ma questo avverrà se sarò pronto. Il Catania merita qualcuno che sia pronto al 100% e abbia le giuste capacità”.

