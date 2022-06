STAMPA LOCALE – Pasqualino: “Catania, inizia un percorso splendido ma risalire non sarà una formalità”

Entusiasmo legittimo per l’avvento di una nuova proprietà avente tutte le carte in regola per rilanciare il calcio nella città dell’Elefante. Ma sarebbe un grave errore ritenere una passeggiata il prossimo campionato per il Catania. Il giornalista catanese Danilo Pasqualino ne parla sui social, pubblicando il seguente post:

“Chi pensa che la risalita possa risolversi in una mera formalità o non capisce nulla di calcio oppure ha il prosciutto sugli occhi.

Ci aspettano 20 feste di paese dove non aspetteranno altro che scrivere la loro storia, per avere battuto il Catania.

Ci vorrà unità, da parte di tutti,

ci vorrà una squadra Fortissima sia tecnicamente che mentalmente,

un Sergente in panchina,

e una buona dose di fortuna.

Al netto di questo,

sono Certo che quello che sta per iniziare sia un percorso splendido ed emozionante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***