AVV. CARBONE: “Rinascita calcio a Catania importante volano per tutto il territorio etneo”

Fabrizio Carbone, Vice Coordinatore Regionale Sicilia Associazione Italiana Avvocati dello Sport e da sempre vicino alle vicende del Catania Calcio, accoglie favorevolmente l’insediamento del Gruppo Pelligra. Sui social si legge in particolare la speranza che “possa essere la rinascita di un’intera Comunità, in attesa della risposta della FIGC”. “Lo Sport – aggiunge – è uno straordinario strumento di Inclusione sociale, aggregazione senza distinzione, superamento delle barriere culturali ed economiche, sviluppo del territorio, valorizzazione delle attività culturali e ambientali. Bisogna essere all’altezza delle aspettative, lavorare con passione e senza risparmiarsi. Tutti nella stessa direzione”. L’avv. Carbone, che augura un buon lavoro al Dott. Ross Pelligra, al Dott.

Dante Scibilia e “a tutti i professionisti ai quali si affideranno per riportare in alto Catania e il Catania”, si esprime anche da componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Catania Rossazzurra, “consapevole che la rinascita del Calcio a Catania può costituire importante volano culturale ed economico per tutto il territorio etneo”.

